Tat se je pokesal Iz gasilskega doma v Stanežičah je nekdo ukradel defibrilator. Gasilcem so na pomoč pri iskanju priskočili tudi občani, in to v množičnem številu, kmalu se je defibrilator vrnil v roke pravih lastnikov. »Skupaj s priloženim opravičilom smo ga dobili nazaj,« so prostovoljni gasilci zapisali na facebooku in se vsem iz srca zahvalili za pomoč. »Brez vas izid verjetno ne bi bil tak, kot je.« Veseli jih tudi, da je storilec spoznal napako in napravo vrnil na svoje mesto.

Nespodobno razkazovanje legionarja Pestro je bilo zadnje dni na Hrvaškem. Poleg pijane 34-letne Slovenke, ki je v Poreču grizla, brcala in z živino zmerjala policiste, so težave s turisti imeli tudi drugod. V Rovinju so tako intervenirali zaradi skupine osmih Italijanov na fantovščini. Mladeniči so nekaj spili, se zabavali in malce preveč sprostili. Policijo je namreč poklicala ženska, ki je z dvema otrokoma šla mimo v rimske legionarje odetih Italijanov. Eden od njih, 31-letnik, najbolj pijan od vseh, je po ulici opletal s svojim »vojakom«, ki mu je ponesreči (?!) ušel izpod kostuma. Plačati je moral kazen zaradi kršenja javnega reda in miru oziroma žalitve moralnih čustev državljanov. Škandalozno obnašanje so prijavili tudi razburjeni Hvarčani. V Starem Gradu je namreč neka gospa več dni lokalno cerkev, šlo naj bi za stavbo posebne kulturne dediščine, uporabljala za osebno kabino za preoblačenje. Zgroženi so policiji razlagali, da se tu in tam pred cerkvijo sredi mesta pojavi razgaljena, pa čeprav nikjer v bližini ni plaže za turiste. Policisti so ji napisali denarno kazen.

Z lopato nad turista: Izgini, rit okužena! Zdraho pa delajo tudi domačini. Tako je v hrvaške medije prišel posnetek moškega, ki je na Rabu s »svoje« plaže oziroma iz morja naganjal plavalca. »Vsakič, ko se kdo tudi z barko samo približa temu delu, začne kričati, preklinjati in jih naganjati. Tokrat se je oborožil z lopato in se s silovitimi zamahi spravil na turista, ga žalil in se vmes držal za svoj spolni organ,« video komentira Hrvatica, ki že leta dopustuje na istem mestu na Rabu. »Izgini, ti rit okužena, to je zasebni kraj!« se sliši s posnetka. Zdi se, da si je moški prisvojil del obale in morja, da ga »sovražniki« bolje slišijo, pa si je omislil še megafon. Na portalu 24sata so zgodbo raziskali in ugotovili, da del morja, s katerega preganja plavalce, tehnično gledano, res pripada njemu. Gospod Nenad tako samo brani svojo zemljo, turista pa ni skušal udariti, ampak zgolj malce zmočiti, razlaga. Drugi da ga že leta maltretirajo in provocirajo, tokrat pa je izgubil živce. Zase in za svoje goste nudiste bi rad mir, ki pa jim ga kalijo neotesanci.

Kokain v kavnih zrnih Cariniki so na milanskem letališču zasegli dvokilogramski paket kavnih zrn, napolnjenih s kokainom. Paket s 130 grami droge je v Italijo prispel iz Kolumbije, naslovljen pa je bil na Santina D’Antonia, mafijskega šefa iz filma John Wick: Drugo poglavje. Ravno ime izmišljenega lika je pritegnilo carinike, ki jih je čakalo duhomorno delo: izdolbli so namreč na stotine kavnih zrn, da so se dokopali do kokaina. Naslovnika so policisti prijeli, ko je prišel po paket. Šlo je za 50-letnega starega znanca policije iz Firenc, ki naj bi sicer živel v kolumbijskem Medellinu.