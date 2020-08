Slovenija je še vedno na poti, kažipoti pa bolj kot ne vodijo na nekaj kilometrov slovenske obale. Kot trdijo turistični analitiki, se je zaradi podarjenih državnih vavčerjev in zmanjšanega obsega meddržavnih potepanj struktura gostov korenito spremenila. Namesto poletnih uživačev iz vseh možnih držav sveta so Slovenijo preplavili njeni kleni državljani. Če si tisti, ki prodajajo postelje, manejo roke, pa so do klenih domačih počitnikarjev s komplimenti manj darežljivi gostinci in domorodci, h katerim ti hodijo na bolj kot ne kratkotrajne obiske. Slovenci naj bi bili menda v gostilnah, lokalih in drugih gostinskih objektih sila skopi in naj bi zapravljali veliko manj kot nadvse radodarni in hedonistični tujci. Avtohtoni prebivalci pa imajo težave, ker skopuhi iz vseh slovenskih občin raje kot na parkiriščih za nekaj evrov parkirajo kar pri kom na dvorišču ali na njegovi parceli.

Da gre res za precej nenavadne kulturno-družbene obrate, kažejo tudi poročila črne kronike, predvsem iz Portoroža, ki so v zadnjem času polna nenavadnih prigod. Prejšnji teden smo brali o množičnem pretepu, ki naj bi ga povzročila kar tridesetčlanska množica pripadnikov dolenjske etnične manjšine. Ta teden pa so denimo na portalu Siol.net povzeli poročilo iz policijske kronike, da sta imela redarja v Portorožu težave z 29-letnico iz Slovenj Gradca, ki naj bi enega od njiju brcnila in ugriznila, povrhu pa kasneje še zmerjala policiste. Oni drugi dan pa so bili malo pred 7. uro policisti obveščeni, da pred lokalom v Portorožu po cesti hodi pijan moški in s tem ovira promet. A kot je zapisano na portalu Necenzurirano.si, se zgodba še ne konča. 46-letnik iz Velenja je namreč na plaži še kričal na delavca javnega podjetja in ga žalil. Pri tem je stresal smeti iz smetnjaka in se nato ulegel na vozišče, nato pa še skušal skočiti v morje, kar so mu zaradi njegovega poduhovljenega stanja preprečili tam zaposleni.

Večni derbi med Ljubljano in Mariborom so lahko medtem v živo spremljali v izolskem avtokampu. Na portalu Regionalobala.si so obelodanili, da so policisti prišli tja na kraj zločina. Kot se je izkazalo, je 46-letni Ljubljančan opozoril 44-letnega Mariborčana, ki je uriniral ob njegovi prikolici. Slednji se je razjezil in začel Ljubljančana pretepati, pri tem pa sta mu pomagala še prijatelja, prav tako doma iz Maribora. Nič čudnega, da jo je slovenski zvezdniški živelj raje ucvrl čez mejo vsaj do Savudrije, če že ne južneje.

Urška Čepin kaže nove kopalke A tudi tam ne gre brez težav. Vremenskih sicer, ne nasilniških, a hudih. Neurje, ki je ta teden klestilo po Istri, si bo do konca življenja zapomnila slovenska pevska diva Saša Lendero, ki z družino dopustuje v Umagu, kjer imajo starši njenega izbranca hišo. Kot se je izpovedala Sloveniji prek portala 24ur.com, takšnega neurja še nikoli ni doživela. »Zelo močni rukarji so bili. Zvok je bil kot neko tuljenje, kot da bi bil prižgan letalski motor,« se vsega hudega spominja Saša. Za nameček sta pod podrtimi drevesi ostala dva družinska avtomobila. »Bomo pač ostali brez materialnega, kar se bo poškodovalo, ali pa bomo to nadomestili z novim. Na prvem mestu je vedno varnost, ker če komu prileti kaj v glavo, je lahko hudo poškodovan ali pa celo umre. Pri sosednji hiši, na primer, je streho olupilo, pa je imela dobro kritino, kar pomeni, da je vse letelo po zraku,« je podoživljala vremenske nevšečnosti Lenderova. Nekdanja pevska zvezda Urška Čepin je prav tako na Hrvaškem, kjer se po poročanju Sveta 24 prepušča sončnim žarkom in kaže nove kopalke, saj so njeno vrnitev na glasbeno sceno prekinili epidemija in odpovedi nastopov. »Nisem bila na nobenem dopustu, na hrvaški obali imamo namreč vilo in tja hodim za podaljšane vikende. Jeseni sem sicer želela odpotovati na otok Bora Bora – to so moje sanje že od nekdaj – vendar zaradi koronavirusa še vedno ne vem, ali bom odšla,« je ljubiteljem poletnega branja razložila Urška. S Hrvaškega se je javila še ena diva, manekenka in spremljevalka slovenskega narodnega junaka na začasnem delu v ZDA Luke Dončića, Anamaria Goltes, na sliki seveda. V reviji Zvezde Lady so jo podkrepili s podnapisom Luka trenira, ona uživa na hrvaški obali, kjer sta se po informacijah Zvezd Lady tudi spoznala. No, v poročilcu so priobčili še, da Anamaria obalo raziskuje s krova barke, med drugim se je ustavila na Dugem otoku, otoku Žirje in v Punatu, kjer je, kot so pribeležili, pozirala na dih jemajočih razglednih točkah, v marini, na ulicah in ob morju.