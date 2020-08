Nekdanja miss Slovenije, pevka in poslovna ženska Rebeka Dremelj je nedavno na svojem instagramu svoje oboževalce in oboževalke opozorila, da so ji ukradli identiteto. Njeno ime in pojavo so namreč uporabili v spletnem oglasu za shujševalne tablete, njihov nakup pa naj bi skoraj zagotovo vodil v zlorabo kreditne kartice. Medtem ko Rebeka Dremelj seveda odsvetuje nakup, je ob tem pripomnila, da bi si tovrstnih delujočih tablet sama želela, ker naj bi se tudi sama rada znebila »vampeka« in nabirajočih se »šlaufekov«. Razumemo, da je pevko oglas pretresel, a na njenem telesu ni sledi niti o prvem niti o drugem.