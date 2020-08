»To mora biti ameriško podjetje ... lastništvo mora biti naše,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump in dodal, da ne želijo nobenih težav z varnostjo.

Ob tem je potrdil, da je ameriški tehnološki velikan Microsoft že v pogajanjih za TikTok, ki je posebej priljubljen med mladimi, ki ustvarjajo in spremljajo kratke videe, ter ima po vsem svetu okoli milijardo uporabnikov.

Predsednik je ob roku za prodajo, 15. septembru, postavil še presenetljive nove pogoje morebitnemu ameriškemu kupcu. Kot je dejal, bo moralo namreč pri nakupu priti do »pomembnega izplačila« ameriški zakladnici, ki je posel spodbudila oziroma ga bo omogočila.

»Podjetja nimajo nobenih pravic, če jim jih mi ne damo,« je bil jasen.

Lastnik TikToka je sicer podjetje Bytedance, ki ga je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming. Ta je v ponedeljek opozoril, da se soočajo z resno možnostjo prisilne prodaje ameriške veje.

Do prodaje naj bi sicer prišlo, potem ko je več visokih predstavnikov ZDA zatrdilo, da TikTokova aplikacija na pametnih telefonih predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti, saj da omogoča delitev na milijone osebnih podatkov Američanov s kitajskimi obveščevalnimi službami.

Na Kitajskem so to v ponedeljek zanikali in opozorili, da bi morale ZDA prenehati zlorabljati argument nacionalne varnosti, na katerega se sklicujejo, da bi upravičile svojo diskriminatorno politiko zoper tuje države.