Prebivalcem Hongkonga je bilo konkretno besedilo njim iz Pekinga namenjenega zakona o nacionalni varnosti predstavljeno tri dni po uveljavitvi, besedili v obeh uradnih jezikih, kitajščini in angleščini, pa nista povsem identični, kar je bil povod za iskanje še novih skritih namenov osrednjih kitajskih oblasti v zvezi z bivšo britansko kolonijo, ki naj bi v sicer enotni državi živela pod drugim sistemom. S to nekonsistentnostjo se trenutno ukvarjajo predvsem pravniki in deloma mediji, sami prebivalci pa so konkretno obremenjeni z večjo skrbjo, saj zakon omogoča policiji preiskovanje elektronskih naprav, za katere domneva, da vsebujejo zabeležke o z njim sankcioniranih dejavnostih ter brez sodnega naloga sodelovanje ponudnikov družbenih omrežij in spletnih operaterjev.

Negotovost, kako bodo hongkonške oblasti ravnale, sproža dejstvo, da so pri izvajanju prejšnji teden uveljavljenega zakona o nacionalni varnosti povrnjene britanske kolonije odvisne od Pekinga, ki si je z njim zagotovil nadzor nad novoustanovljenimi varnostnimi agencijami in tudi imenovanjem sodnikov, ki bodo vodili postopke proti ogrožanju nacionalne varnosti, ki med drugim zajema izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami.

Nevarni tudi zasebni pogovori Pravni strokovnjaki razlagajo, da je lahko kršitelj tako dejavni disident kot običajni državljan, ki o omenjenih zadevah razpravlja zasebno. Drastične kazni, ki se raztezajo od treh let pa do dosmrtnega zapora s procesi tudi v matični Kitajski, so mnoge uporabnike družbenih omrežij v Hongkongu že odvrnile od njihove uporabe, druge pa preusmerile h kodiranim sporočilnim aplikacijam, kakršna je signal, ki je postal po 1. juliju največkrat prenesena aplikacija z Googlove storitve play. Ker zakon o nacionalni varnosti Hongkonga predvideva pridobivanje podatkov o uporabnikih družbenih omrežij v primeru suma prej omenjenih kaznivih dejanj, so google, twitter, whatsapp, facebook in drugi že suspendirali dejavnost v Hongkongu, podobno pa je napovedal sicer kitajski tiktok. Hongkonška voditeljica Carrie Lam je sicer včeraj znova branila s strani Pekinga uveljavljeno zakonodajo z zagotavljanjem, da je v primerjavi z mnogimi drugimi državami in tudi matično Kitajsko blaga ter osredotočena na to, da bo Hongkong po lanskih nasilnih protestih znova postal eno najbolj varnih mest na svetu. Njena vlada je pred tem objavila dodatna pojasnila k zakonu, po katerih lahko v primeru suma ogrožanja nacionalne varnosti policijski poveljnik ukaže hišno preiskavo brez sodnega naloga za pridobivanje dokazov v razmerah nujnosti, prav tako pa lahko policija ukaže mestni upravi zaseg osebnih dokumentov osumljenca, da mu prepreči odhod iz Hongkonga. Vodja nove agencije za nacionalno varnost pa lahko odredi začasen zaseg njegove lastnine. Na ta položaj je bil prejšnji teden imenovan Zheng Yanxiong, ki je znan kot privrženec trde roke oblasti v Pekingu in je svoj čas pomagal zatreti proteste kmetov zaradi zasežene zemlje v vasi Wukan na vzhodu province Guangdong, kjer je nato postal partijski sekretar.