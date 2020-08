Kot so v nedeljo po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Microsofta, sta se izvršni direktor Satya Nadella in Trump pogovorila o namerah tehnološkega velikana.

V Microsoftu so, kot kaže, dobili zeleno luč predsednika, saj so pripravljeni na nadaljevanje pogovorov o možnosti nakupa TikToka. Se pa zavedajo "pomena nasloviti zaskrbljenost predsednika" glede nacionalne varnosti. Microsoft bo tako nadaljeval pogajanja s kitajskim lastnikom platforme ByteDance, njegov cilj pa je pogovore zaključiti najpozneje do 15. septembra.

Trump je sicer v petek zagrozil s prepovedjo uporabe omrežja, ki je posebej priljubljeno med mladimi, ki ustvarjajo in spremljajo kratke videe, ter ima po vsem svetu okoli milijardo uporabnikov. Tako kot že več predstavnikov ameriških oblasti v zadnjih tednih se tudi sam boji, da Peking TikTok uporablja v sporne namene. Ukrepal naj bi že konec minulega tedna, in sicer z uporabo izrednih ekonomskih ukrepov ali s predsedniškim odlokom, a se to ni zgodilo.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je nato v nedeljo za ameriški Fox News dejal, da bo Trump potrebne ukrepe za zajezitev nacionalnih varnostnih tveganj, ki jih predstavlja programska oprema, povezana s kitajsko komunistično partijo, sprejel v prihodnjih dneh.

Po njegovih besedah naj bi podjetja, kot je TikTok, želela prepoznavati obrazne vzorce Američanov, uporabljalo naj bi se jih lahko tudi za zbiranje informacij o njihovem prebivališču, telefonskih številkah, prijateljih ...

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin se je v nedeljo za ameriški ABC strinjal, da bi moral biti TikTok ali prodan ali blokiran.

Podjetje ByteDance, ki ga je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming, medtem kakršnekoli zveze s kitajsko vlado zanika. Nesoglasja okoli platforme so le zadnja v vrsti sporov med ZDA in Kitajsko.