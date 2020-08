Izvršni odlok vsem, ki sodijo pod ameriško jurisdikcijo, prepoveduje sklepati poslovanje z družbama Bytedance in Tencent, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so s tem lastnika Tiktoka postavile pod dodaten pritisk, saj je že v pogajanjih, da svojo ameriško vejo proda ameriškemu tehnološkemu velikanu Microsoft. Časnik Financial Times je sicer v četrtek poročal, da je Microsoft razširil pogajanja in da se zdaj zanima za nakup celotnega družbenega omrežja, torej ne le ameriškega dela.

Trump se je za izvršni ukaz odločil na podlagi ocene, da kitajska družbena omrežja predstavljajo grožnjo ameriški nacionalni varnosti, zunanji politiki in gospodarstvu. Kot po pisanju AFP piše v ukazu, Tiktok avtomatično zajema številne informacije uporabnikov, tudi glede njihovih lokacij, kar naj bi bilo sporno predvsem z vidika ameriških javnih uslužbencev in pogodbenikov, saj da bi lahko prišlo do izsiljevanja in podjetniškega vohunjenja. Tiktok je bil v ZDA naložen okoli 175-milijonkrat.

Minuli mesec je to aplikacijo, skupaj s še 58 drugimi kitajskimi, prepovedala tudi Indija. Tiktok je sicer družbeno omrežje za deljenje videoposnetkov, ki je posebej priljubljeno med mladimi, ki ustvarjajo in spremljajo kratke videe, po vsem svetu pa ima okoli milijardo uporabnikov.

Wechat je medtem aplikacija za sporočanje, pa tudi plačilna platforma. Tudi ta naj bi imela več kot milijardo uporabnikov. V ZDA ni množično razširjena, ker pa jo mnoga podjetja uporabljajo namesto spletne pošte, je za Kitajsko zelo pomembna.

Delnice Tencenta so po novici o izvršnem ukazu izgubile okoli 10 odstotkov, s tem pa se je tržna kapitalizacija podjetja zmanjšala za skoraj 50 milijard dolarjev.

ZDA in Kitajska imata odprtih več front. Poleg omenjene še Hongkong, trgovino, zaplete okoli kitajskega tehnološkega velikana Huawei in omrežja pete generacije 5G, Južnokitajsko morje in izbruh novega koronavirusa.

Minuli teden je Washington ukazal zaprtje kitajskega konzulata v Houstonu, in sicer na podlagi obtožb, da gre za vohunsko središče. Kitajska je udarila nazaj z zasedbo ameriškega konzulata v Chengduju. Velesili sta se zapletli tudi v besedno vojno o tem, kdo je kriv za novi koronavirus.