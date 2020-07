Zaostritev pravil na spletnih družbenih omrežjih je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan napovedal v začetku tega meseca po žaljivih in seksističnih odzivih na tvit njegovega zeta Berata Albayraka, da sta s 37-letno predsednikovo hčerko Ezro povila četrtega otroka. Tedaj se je nemudoma odzvalo javno tožilstvo v Carigradu in sprožilo preiskavo zaradi žalitev javne osebnosti, saj je Albayrak finančni minister. Zaprli so enega avtorja žaljivega zapisa na twitterju in priprli še enajst drugih zaradi prepošiljanja. Erdogan, ki ni nikoli skrival nezadovoljstva zaradi družbenih omrežij in jih je primerjal z »morilčevim nožem«, je tedaj dejal, da lahko Turki vidijo, zakaj vlada nastopa proti »nenadzorovanim medijem«, kot so youtube, twitter in netflix. Zapisi, zlasti na račun Ezre, ki so jih obsodile vse politične stranke v Turčiji in tudi mednarodne organizacije za pravice žensk, so bili zanj dokaz, da ta omrežja nimajo morale. »Zato moramo zadevo spraviti pred parlament, da odstranimo te medije, da jih nadzorujemo,« je prvo sredo v tem mesecu zagotavljal Erdogan.

Turški parlament, ki ga skupaj s koalicijskim Nacionalnim gibanjem (MHP) obvladuje Erdoganova Stranka za pravičnost in razvoj (AKP), je predsednikovo napoved hitro udejanjil. Včeraj sprejeti zakon vladi omogoča okrepljen nadzor nad tujimi spletnimi družbenimi omrežji. Od njihovih upraviteljev zahteva vzpostavitev posebnih strežnikov v Turčiji in imenovanje lokalnih zastopnikov. Na te strežnike bodo morali shranjevati podatke o turških uporabnikih, lokalni zastopnik pa bo zadolžen za pregled pripomb, ki jih bo dala oblast na vsebino, in za uresničevanje rokov umika zapisov, če bo tako odločeno. Za upravljalska podjetja so, če ne bodo spoštovala nove zakonodaje, ki je bila sprejeta v le dveh dneh, predvidene visoke globe, pa tudi drastično zmanjšanje prenosa podatkov celo do 90 odstotkov, kar bi njihovo omrežje praktično blokiralo.