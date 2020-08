"Pot do rešitve v vzhodnem Sredozemlju je skozi dialog in pogajanja. Ne želimo nepotrebne dogodivščine ali iščemo napetosti," je dejal Erdogan.

Kljub temu je turški predsednik prepričan, da je Grčija odgovorna za zaostritev razmer, zato je pozval Atene, naj spoštujejo pravice Turčije.

Ankara je v ponedeljek v bližino grškega otoka Kastelorizo napotila ladjo Oruc Reis za raziskovanje morskega dna in iskanje nafte. Turčija je napovedala, da bo ladja nafto in plin iskala med 10. in 23. avgustom. Turčija trdi, da raziskave potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključni gospodarski coni. Grčija je zaradi teh načrtov turškega črpanja nafte in plina na območje poslala tudi okrepitve vojaške mornarice.

Erdogan je še napovedal, da se bo danes o tej temi po telefonu pogovarjal tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom.

Napetosti med Grčijo in Turčijo bodo tudi ena od tem izrednega zasedanja zunanjih ministrov EU v petek. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer v sredo napovedal vojaško okrepitev na spornem območju.

Erdogan je danes še napadel Macrona, ko je dejal, da je obiskal Bejrut po eksploziji le zaradi predstave.