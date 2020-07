Spor je izbruhnil prejšnji teden, ko je turška ladja Oruc Reis začela preiskave morskega dna okoli 180 kilometrov od grškega otoka Kastellorizo, ki leži v bližini meje s Turčijo. Slednja trdi, da raziskave potekajo na njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključno gospodarski coni. Grčija je zaradi teh načrtov turškega črpanja nafte in plina na območje poslala tudi okrepitve vojaške mornarice.

Danes so se v kabinetu predsednika Recepa Tayyipa Erdogana odločili, da zaenkrat ustavijo raziskovanje območja. »Naš predsednik se je odločil, da medtem ko tečejo pogajanja, bodimo konstruktivni in zadržimo to za nekaj časa,« je dejal Kalin za CNN-Turk.

Turčija je sicer v podobnem sporu tudi s Ciprom in francoski predsednik Emmanuel Macron je prejšnji teden celo pozval k sankcijam proti Turčiji, ker naj bi s tovrstnimi raziskavami potencialnih naftnih in plinskih polj v vzhodnem Sredozemskem morju kršila ozemeljsko suverenost obeh držav.

Kalin je danes skušal umiriti strasti in je poudaril, da je Grčija pomembna soseda Turčije. »Pripravljeni smo se pogovarjati o vseh odprtih vprašanjih z Grčijo, brez kakšnih predpogojev,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Erdoganov tiskovni predstavnik.

V Atenah so sporočilo iz Ankare že pozdravili. »To je pozitiven razvoj dogodkov za pomiritev napetosti,« je ocenil grški zunanji minister Nikos Dendias. »Grčija je vedno pripravljena na dialog, vendar ne pod pritiskom groženj,« je še dodal Dendias, ki je v Atenah gostil špansko kolegico Arancho Gonzales Laya. Ta se je pred tem v ponedeljek mudila v Ankari, še navaja AFP.