Priljubljena družbena omrežja YouTube, Facebook in Twitter se utegnejo že kmalu posloviti od ruskega trga. Kot piše Moscow Times, je razlog v domnevni cenzuri, ki jo omenjena omrežja izvajajo pri objavi novic ruskih medijev v državni lasti. Osnutek zakona, ki je bil nedavno poslan v parlament predvideva, da bo generalno tožilstvo in ministrstvo za notranje zadeve v prihodnje spremljalo tuje spletne platforme, ki po njihovem mnenju z omejevanjem vsebine kršijo pravice Rusov. Nad morebitnimi kršitvami bi bdel državni medijski čuvaj Roskomnadzor, ki bi se nato odločil, ali bi platformo zaradi tega delno ali v celoti blokiral.

V osnutku zakona so izrecno izpostavljena družbena omrežja YouTube, Facebook in Twitter, ki naj bi od letošnjega aprila večkrat cenzurirala račune ruskih državnih medijev, kot so RT, RIA Novosti in Crimea 24. »Nujnost sprejetja novega osnutka zakona je posledica neupravičenega omejevanja dostopa ruskim državljanom do informacij v ruskih medijih,« je po poročanju Reutersa zapisano v osnutku zakona.

Kremlin je prepričan, da je omenjeni mehanizem nujno potreben za boj proti domnevno zaznani diskriminaciji ruske vsebine, vendar pa omejitev zaenkrat javno še ni podprl. Da bi zakon stopil v veljavo, ga mora sicer najprej potrditi spodnji in zgornji dom parlamenta, v veljavo pa bo stopil, ko ga bo podpisal ruski predsednik Vladimir Putin.

V Rusiji že velja zakon, ki vsem družbenim omrežjem zapoveduje, da podatke ruskih državljanov hranijo na ruskih strežnikih, leta 2016 pa je zaradi kršenja omenjenega zakona že onemogočila dostop strani LinkedIN.

Osnutek novega zakona je z navdušenjem pozdravila odgovorna urednica medijske hiše RT Margarita Simonjan, a kritizirala predpisane kazni za morebitne kršitelje. Te bi znašale do 39.000 dolarjev, kar je po prepričanju Simonjanove naravnost smešno, saj bi tehnološkim velikanom, kot je Google, povzročale le manjše nevšečnosti.