Ker se je nadškof zoperstavil pravilom, po katerih je pri mašah lahko le deset ljudi, mu grozi disciplinski postopek. Torra je v torek poudaril, da Cerkev za mašo ni imela dovoljenja regionalnih oblasti in da so pred zakonom vsi enaki, poročanje katoliške tiskovne agencije Kathpress povzema avstrijska APA.

Nadškofija še trdi, da so že pred nekaj tedni zaprosili za dovoljenje, da bi v najznamenitejši cerkvi v Barceloni izjemoma potekala žalna maša. Oblasti so njihovo prošnjo zavrnile šele v soboto popoldne, prepozno, da bi se na odločitev lahko pritožili na upravno sodišče. Zato se je nadškofija po posvetovanjih s pravnimi strokovnjaki odločila, da bodo mašo izvedli ob doslednem spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, kot so ustrezna razdalja med verniki, uporaba zaščitnih mask ter merjenje telesne temperature, so pojasnili.

Nadškofija v Barceloni je sicer že v ponedeljek napovedala pritožbo zaradi omejitev pri mašah. Kot so viri v nadškofiji potrdili za špansko tiskovno agencijo EFE, omejitve s strani regionalnih oblasti po njihovem kršijo z ustavo zagotovljeno pravico Cerkve do svobode vere. Nadškof Omella pa je kot krivično označil dejstvo, da so v znamenito baziliko od konca tedna spustili že okoli tisoč turistov, pri mašah pa še vedno veljajo stroge omejitve števila udeležencev.