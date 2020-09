Katalonski predsednik je sojenje ob odhodu s sodišča označil za "groteskno". "Država želi razrešiti predsednika sredi pandemije in ogromne krize," je dodal.

Njegov odvetnik Gonzalo Boye je na obravnavi na sodišču dejal, da je bilo izobešenje simbolov na javnih zgradbah v podporo katalonski neodvisnosti pred španskimi volitvami aprila lani "politično dejanje". Tako je Torro ščitila poslanska imuniteta, je dejal odvetnik po poročanju katalonske tiskovne agencije Catalan News.

Dodal je, da vrhovno sodišče predsednika Katalonije ne sme spoznati za krivega, saj je šlo pri neupoštevanju poziva volilne komisije, naj umakne simbole, za svobodo govora in njegovo temeljno pravico do političnega udejstvovanja. Boye je ob tem zatrdil, da volilna komisija ni bila nepristranska, ko je zahtevala odstranitev simbolov v podporo neodvisnosti. Eden od članov je bil namreč svetovalec stranke Ciudadanos, ki je na komisiji vložila pritožbo proti Torri.

Odvetnica Pilar Fernández je medtem v imenu tožilstva zavrnila trditve Torrovega odvetnika, da je bilo njegovo dejanje politično. Poudarila je, da je bilo to dejanje administrativno.

Kdaj bo vrhovno sodišče odločilo o sodbi višjega sodišča, ni znano. Če bo potrdilo to sodbo in tako Torro razrešilo z vseh funkcij, bi to lahko sprožilo novo krizo v katalonski koaliciji strank Skupaj za Katalonijo, ki jo vodi katalonski predsednik, in Katalonska republikanska levica (ERC). Regionalni parlament sicer lahko izbere novega predsednika. A če se zagovorniki neodvisnosti regije ne bodo uskladili, bodo morali Katalonci na predčasne volitve, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Politična kriza v regiji se je sicer poglobila že v začetku leta, ko ERC Torre ni podprla na glasovanju o odvzemu poslanskega mandata. Torra je zaradi tega napovedal razpis predčasnih volitev, a tega do danes zaradi epidemije covida-19 ni storil.

Politična kriza v Kataloniji bi lahko vplivala tudi na špansko vlado premierja Pedra Sancheza, ki je bil januarja izvoljen ob tihi podpori ERC. V zameno za to, da se na glasovanju vzdržijo so zahtevali pogovore med Madridom in Barcelono o vprašanju katalonske neodvisnosti.

Strani sta februarja obnovili pogovore, a so ti zastali zaradi epidemije, ki je Španijo hudo prizadela. Torra in španski premier Pedro Sanchez sta se sicer pretekli teden po telefonu dogovorila za čimprejšnje nadaljevanje pogovorov.