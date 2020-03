Nekdanji podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras, ki prestaja 13-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri poskusu razglasitve samostojnosti Katalonije leta 2017, ne bo mogel obnoviti svojega mandata evropskega poslanca. Splošni senat sodišča Evropske unije v Luksemburgu je namreč v torek zavrnil njegovo zahtevo po začasni odredbi, s katero bi mu omogočili opravljati funkcijo evropskega poslanca, dokler ne bo končne razsodbe o njegovem statusu.

Evropski parlament je v začetku januarja odločil, da se Junquerasu odvzame mandat evroposlanca. Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli se je za to odločil na podlagi zahteve, ki jo je podalo špansko vrhovno sodišče, potem ko je španska centralna volilna komisija Junquerasu 3. januarja letos prepovedala opravljati vse javne funkcije za obdobje 13 let, kolikor znaša njegova zaporna kazen, na katero je bil obsojen oktobra lani. To velja tudi za funkcijo evroposlanca, na katero je bil izbran na volitvah maja lani.

Evropski sodniki so odločitev o Junquerasovi zavrnitvi po začasni odredbi obrazložili s tem, da sodišče ne more odrejati evropskemu parlamentu, kako naj ravna, ker bi to predstavljalo poseg v njegovo pravico avtonomnega odločanja in prekoračitev pristojnosti sodišča.