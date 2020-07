Pandemija koronavirusa je delno zamrznila tudi katalonsko politiko, ki se je pred razglasitvijo izrednih razmer ukvarjala z možnostjo predčasnih parlamentarnih volitev v regiji, potem ko je katalonski predsednik Quim Torra januarja ocenil, da se je njegov mandat izčrpal. K temu so prispevala večja nesoglasja v katalonski vladni koaliciji in možnost, da špansko vrhovno sodišče potrdi sodbo nižjega sodišča proti Torri, ki je bil lani obsojen neposlušnosti, ker ni spoštoval odredbe volilne komisije o odstranitvi plakatov z javnih zgradb. Izrekli so mu kazen razveljavitve poslanskega mandata in mu prepovedali opravljati javne funkcije za leto in pol. Vrhovno sodišče bo o njegovi pritožbi odločilo do septembra letos. Ker Torra ves ta čas ni določil datuma volitev, je to dodatno poslabšalo odnose v vladni koaliciji med njegovo desno stranko Skupaj za Katalonijo (JxCat) in levosredinsko Republikansko levico Katalonije (ERC).

Puigdemont z novo stranko? Vodja ERC Oriol Junqueras (nekdanji podpredsednik vlade, zdaj pa politični zapornik) zahteva sklenitev dogovora z JxCat o sklicu predčasnih volitev. Po njegovem mnenju je treba preprečiti, da bi bile te odvisne od razsodbe španskega vrhovnega sodišča, želi pa jih povezati z načrtom za obnovo Katalonije po pandemiji. Do včeraj so imeli v Kataloniji skoraj 73.600 okuženih in 12.596 primerov smrti, BDP je upadel za pet odstotkov. Katalonski predsednik pa še kar odlaša z razpisom volitev zaradi političnih razhajanj znotraj JxCAT in načrtov formalnega vodje stranke in nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki iz Bruslja usmerja Torrove odločitve. Pred dnevi je namreč Puigdemont za 25. julij napovedal ustanovno sejo nove politične stranke. Ta naj bi nastala iz stranke Nacionalni klic za republiko (Crida), ki je del JxCat in so jo skupaj ustanovili Puigdemont, Torra in Jordi Sanchez (sedaj je tudi on politični zapornik), in ostankov Evropske katalonske demokratske stranke (PDeCAT), iz katere je Puigdemont izstopil ob ustanovitvi Cride. Vendar je aktualno vodstvo PDeCAT še pred nekaj dnevi zavračalo tak načrt.

Izpraznjen desni nacionalistični pol Cilj nove stranke je po Puigdemontovih besedah izpeljati »samoodločbo, ker je neodvisnost Katalonije neizogibna«. Združevala naj bi »gradnjo s konfrontacijo in bojem«, kot je dejal. Ideološko bi se stranka umestila na levo sredino blizu ERC in Katalonske socialistične stranke, a se od njiju razlikovala s strategijo konfrontacije s centralno oblastjo v Madridu, s katero se ne namerava niti pogajati niti dogovarjati. Po mnenju lokalnih medijev Torra zdaj čaka s sklicem volitev prav zaradi ustanavljanja te stranke, kar povzroča negodovanje pri nacionalistih in drugih političnih strankah. Hkrati pa opozarjajo na politični razkroj na desnem nacionalističnem polu in boj za tamkajšnje volilne glasove. Marta Pascal, ki je bila v stranki PDeCAT Puigdemontova desna roka, je konec prejšnjega meseca skupaj s še nekaterimi drugimi pomembnimi politiki, med njimi je sedem poslancev, zapustila stranko in tudi JxCat ter ustanovila desnosredinsko Nacionalistično katalonsko stranko (PNC). Mlada političarka zagovarja drugačen politični pristop za dosego samostojnosti Katalonije po vzoru Baskovske nacionalistične stranke (PNV), kar pomeni sodelovanje in pogajanje s centralno madridsko oblastjo za postopno večjo avtonomijo Katalonije znotraj Španije.