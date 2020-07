Število okužb z novim koronavirusom v Španiji ponovno narašča, zlasti v sosednjih avtonomnih pokrajinah Kataloniji in Aragonu. K temu so deloma prispevali domači turizem, nespoštovanje osnovnih higienskih priporočil pri mladih ter prihod sezonskih delavcev za pobiranje kmetijskih pridelkov, deloma pa nepravočasno in neustrezno ukrepanje pokrajinskih vlad.

Španski minister za zdravstvo Salvadro Illa je včeraj poročal o 224 aktivnih žariščih koronavirusa v državi, kar je 23 več kot v ponedeljek. Minuli petek so potrdili 458 novih okužb, v ponedeljek je bilo takih primerov 685, v torek pa 529. Manjši upad so zabeležili tudi v avtonomnih pokrajinah Kataloniji in Aragonu, a je tam po ministrovih besedah situacija še posebej skrb zbujajoča, zato so predstavniki centralne vlade v Madridu v stalnem stiku s pokrajinskima vladama.

Poslabšanje po preklicu izrednih razmer Španija s 46,9 milijona prebivalcev je po številu okužb na 13. mestu v svetovnem merilu. Do včeraj so potrdili več kot 266.000 okužb, 28.424 ljudi je umrlo. Španski parlament je vlado pooblastil za razglasitev izrednih razmer v obdobju od 14. marca do 21. junija in hkrati s tem za začasno omejitev pristojnosti vlad avtonomnih pokrajin. Vlada je začela rahljati karanteno v začetku maja, 21. junija pa je preklicala izredne razmere, s čimer je vseh 17 pokrajinskih vlad obnovilo svoje pristojnosti in hkrati prevzelo odgovornost za ukrepe in zdravstveno stanje v njihovih skupnostih. Po preklicu izrednih razmer pa se je stanje vnovič začelo slabšati. Na državni ravni je število na novo ugotovljenih okužb zraslo z 8,76 primera na sto tisoč prebivalcev v začetku julija na sedanjih 27,39, v Kataloniji je poskočilo s 63 na 84,5 primera. Doslej se je tam okužilo okoli 70.000 ljudi, 5678 jih je umrlo. Nov izbruh se je naprej pojavil v kmetijsko-industrijskem kraju Segria na jugu katalonske regije Lleida ob meji s pokrajino Aragon. Po poročanju lokalnih medijev se je začel s prihodom sezonskih pobiralcev sadja. Nov val je sledil v L'Hospitaletu, drugem največjem katalonskem mestu, kjer je koncentracija prebivalstva največja v Evropi. To je nekakšno spalno naselje na obrobju trimilijonske Barcelone, kjer se je okužba zopet začela širiti.