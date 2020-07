Nihče v mehurčku lige NBA v kompleksu Disney World v Orlandu na Floridi ni okužen s koronavirusom. To je zadnja novica, ki je pred bližajočim se nadaljevanjem sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu močno razveselila vse vpletene deležnike. 346 igralcev znotraj mehurčka je od prihoda opravilo testiranje, ki ga bodo v prihodnje sicer še mnogokrat. Medtem so moštva v noči na četrtek po slovenskem času začela pripravljalne obračune, ki ne trajajo običajnih 48 minut, temveč osem manj.

Luka bo v končnici še boljši, je prepričan J. J. Barea

Življenje znotraj mehurčka v kompleksu Disney World v Orlandu je trenutno ena najzanimivejših športnih tem ne le v ZDA, temveč po vsem svetu. Tega se še kako dobro zavedajo tudi igralci, ki poskušajo na tak ali drugačen način navijačem približati tamkajšnje dogajanje. Eni so tako izjemno dejavni na spletnih družbenih omrežjih, drugi pa vsak dan snemajo in objavljajo nekajminutne videoposnetke oziroma videobloge. Slišati je bilo nekaj pritoževanja nad kakovostjo hrane in majhnimi sobami, a po drugi strani tudi navdušenje nad vsemi obstranskimi dejavnostmi, ki so na voljo. Zdi se, da je v mehurčku za zdaj najbolj priljubljeno ribarjenje, v katerem sta se preizkusila tudi slovenska asa Luka Dončić in Goran Dragić. Miamijeva sedmica se je med drugim tudi prvič v življenju resno preizkusila v golfu. A bolj ko se bo približeval 30. julij, bolj bodo v osredju košarka in z njo povezane teme.

Luka Dončić se po videnem v mehurčku še posebno zabava, saj ne mine dan, ko ne bi na spletu uzrli kakšnega od njegovih košarkarskih trikov ali posnetkov, na katerih se šali s soigralci. A ko bo treba, bo 21-letni Ljubljančan vse to pustil ob strani in se posvetil tistemu, zaradi česar ga Dallas tudi plačuje. O tem ne dvomi praktično nihče v klubu. »S temi igralci resnično uživam. Kako naj bo drugače, ko pa naš vodja Luka ves čas skrbi za dobro voljo. Neprestano dobivam sporočila, če bi šli igrat karte, v bazen, ribarit ali kaj četrtega. Z njim nam nikoli ni dolgčas,« je razkril J. J. Barea. Dončić bo v drugi sezoni lige NBA prvič okusil, kako je igrati v končnici, a 36-letnega Portoričana ne skrbi, da bi imel pri tem kaj težav. »S takšnimi tekmami in pritiskom ima Luka že veliko izkušenj, saj je to že izkusil v Evropi. Prav zaradi tega sem prepričan, da komaj čaka končnico in bo v njej še boljši, kot je bil do zdaj. To je fant, ki se ne ustraši nobenega izziva.«

Kar je videl pri Dončiću po vrnitvi v ZDA, je všeč tudi trenerju Dallasa Ricku Carlislu. »Ima neverjetno željo po zmagovanju, hkrati pa postaja pravi vodja ekipe. Vse glasnejši je, kar ni presenečenje, saj igra na položaju organizatorja igre, ki od njega to tudi zahteva. Luka ves čas napreduje v vseh pogledih. Zagotovo mu končnica pomeni še dodaten motiv. Na treningih trdo dela in ko se tako vedejo najboljši posamezniki, potem za seboj potegnejo vse moštvo. Prav on je eden glavnih razlogov, da od prihoda v Orlando odlično treniramo,« je pohvale na Dončićev račun stresal Carlisle.