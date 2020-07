Slovenski košarkar Luka Rupnik bo v prihodnji sezoni igral na Češkem, je na spletni strani sporočil njegov novi klub Nymburk. Sedemindvajsetletni organizator igre in slovenski reprezentant je podpisal enoletno pogodbo.

ski košarkar Miha Lapornik bo kariero nadaljeval na Nizozemskem. To je danes objavil njegov novi klub Den Bosch Heroes. Občasni slovenski reprezentant je z nizozemskim prvoligašem podpisal pogodobo do konca sezone 2021/22, so sporočili iz kluba.

»Komaj že čakam, da spoznam svoje nove soigralce in se jim pridružim na treningih. Iz prve roke želim spoznati tudi klub in mesto. Po vsem, kar sem slišal, so moja pričakovanja zelo visoka,« je v izjavi za klub dejal 26-letni košarkar.