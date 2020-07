Miami tesno izgubil z Utahom

Košarkarji ekipe Miami Heat so v svoji drugi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem severnoameriške lige NBA igrali z Utah Jazz in tesno izgubili. Rezultat je bil 101:99 za Utah. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je za vročico v 20 minutah in pol dosegel šest točk, šest podaj in dva skoka.