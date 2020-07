Pripravljalne tekme se bodo začele v sredo, in sicer bodo ta dan dvoboji Orlando Magic - LA Clippers, Washington Wizards - Denver Nuggets, New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets in Sacramento Kings - Miami Heat slovenskega košarkarja Gorana Dragića. Luko Dončića in Dallas Mavericks prva tekma čaka dan pozneje, ko se bodo pomerili z LA Lakers.

Liga NBA se je za to potezo odločila, da igralci ne bi doživeli prevelikega šoka, potem ko štiri mesece niso igrali. Vsaka ekipa bo prvo pripravljalno tekmo odigrala po novem formatu, preostali dve pa bosta že imeli 48 minut igralnega časa.

Redni del sezone, v katerem bodo vse ekipe odigrale po osem dvobojev, se bo nadaljeval 30. julija.