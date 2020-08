Ena pri nas najbolj značilnih tovrstnih jedi je sataraš. Slovar slovenskega knjižnega jezika jo precej suhoparno in ne povsem točno opiše kot jed iz dušenega narezanega paradižnika, paprike, čebule. Marsikdo meni, da je jed madžarskega izvora, ampak v resnici ni tako. Madžari ob nekdanji jugoslovanski meji sicer poznajo izraz szataras, ampak samo kot izposojenko, zelo podobni jedi pa na Madžarskem pravijo lecso oziroma po naše lečo. Sataraš je v resnici nastal v Vojvodini in Baranji, kjer na širnih poljih uspevajo paprike in paradižniki. Na tem mestu je treba nemudoma povedati, da ima sataraš še drugo ime, in sicer bećarac ali bećarski paprikaš ter velja za svojevrstno podonavsko »hitro hrano«, ampak takšno, ki se jo v miru poje z žlico ali vilicami. Pred zgodbo o nastanku te raznovrstne jedi iz pražene čebule, paradižnika in paprike je treba pojasniti njeno ime. Bećari so v jugoslovanskem Podonavju pravili brezposelnim samskim fantom, veseljakom, ki so poprijeli za marsikatero delo, da so se lahko preživljali. V Vojvodini so denimo poleti v kolibah živeli na poljih ter pred tatovi čuvali lubenice in zelenjavo. Slednjo so si na hitro nasekali na kose in jo popražili ter podušili. Tako je nastalo ime bećarac/bećarski paprikaš. Njeno drugo ime sataraš pa je še enostavnejšega izvora. Satara se imenuje sekira s kratkim ročajem, kakršno se za sekanje zelenjave in mesa uporablja v kuhinji. Jed iz nasekane zelenjave se po takšni sekiri imenuje sataraš. Obe imeni izvirata iz turščine, kot zanimivost pa omenimo še, da v romunščini sataraš pomeni vojaka kraljeve straže, oboroženega z mesarico. In Madžari s tem nimajo nič.

Skratka, gre za jed, ki je pod različnimi imeni (Italijani ji pravijo peperonata…) v vseh državah zlasti srednje in južne Evrope v poletnem času zelo priljubljena, saj je okusna in hitro pripravljena, primerna za zajtrk, kosilo ali večerjo, dopušča pa veliko različic. Poleg osnovnih sestavin, ki so čebula, paprika, paradižnik in zelišča, ponekod dodajo še jajca. Z dodatkom riža nastane džuveč. Ponekod dodajo le malo smetane, kremast okus je mogoče doseči tudi z jajčevci, jed pa lahko uporabimo tudi kot fino prilogo k mesu, testeninam, pečenemu krompirju…

SATARAŠ PO VOJVODINSKO

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 500 g rdečih ali raznobarvnih paprik, 500 g zrečih paradižnikov 1 feferon 1 čebula 2 stroka česna 3 žlice olja ali masti morska sol, sveže zmlet poper 1 lovorov list 1 šopek peteršilja ali bazilike 4 jajca (po želji)

PRIPRAVA

1Papriko, feferon in paradižnik operemo, očistimo in narežemo na kose. Čebulo narežemo, česen nasekljamo. V čim širšem loncu ali ponvi na maščobi opražimo čebulo. Ko postekleni, dodamo narezano papriko in feferon ter med mešanjem pražimo kakšnih 5 minut. Nato dodamo česen in ko zadiši, še narezan paradižnik. Začinimo s soljo in poprom ter dodamo lovorov list in po želji še kakšna zelišča. Premešamo in na majhnem ognju na pol pokrito dušimo 20–30 minut, da nekaj tekočine povre.

2Če želimo sataraš z jajci, jih dodamo tik pred koncem kuhanja, na hitro pomešamo in počakamo, da zakrknejo.

3Precej priljubljena je tudi različica z rižem, ki jo pripravimo tako, da 10 minut za tem, ko dodamo paradižnik, dodamo še 2 pesti opranega riža za domače jedi. Premešamo, temperaturo zmanjšamo na minimum in med občasnim mešanjem počakamo, da se riž zmehča.

4Gotovo jed odstavimo in okrasimo z nasekljanim peteršiljem ali baziliko. Osnovni sataraš, brez jajc in riža, v Vojvodini postrežejo z dobrim svežim kruhom ali polento ter svežim ali zrelim sirom.

Čas priprave in kuhanja: 35 minut

POLNJENE PAPRIKE PO GRŠKO

Potrebujemo

5

velikih paprik,

1

bučko,

75 g

sira feta,

150 g

kuskusa,

150 g

razkoščičenih črnih oljk,

1 žlico

limonovega soka,

6 žlic

deviškega oljčnega olja,

1 žlico

origana,

morsko sol, sveže zmlet poper.

Priprava

Kuskus prelijemo z 2,5 dl vrele vode, pokrijemo in pustimo 10 minut. Pečico segrejemo na 180 °C. Štirim paprikam odrežemo klobuke in jih previdno očistimo. Peto papriko skupaj z bučko drobno narežemo, podobno narežemo še sir. Paprike, bučke, oljke prelijemo s polovico olja, limonovim sokom in posujemo z origanom. Solimo, popramo in premešamo. Pet žlic mešanice skupaj s sirom primešamo kuskusu in nadevamo paprike. Manjši pekač namažemo s preostalim oljem in vanj porazdelimo preostalo zelenjavo. Nanjo postavimo paprike, pokrijemo in pečemo 40 minut. Ponudimo s solato.

SOLATA IZ PARADIŽNIKA, KUMAR, KORUZE IN INČUNOV

Potrebujemo

400 g

paradižnika

300 g

kumar

200 g

vloženega zrnja koruze

6

filetov inčuna

200 g

oljk

1

manjšo mlado čebulo

1

brizg dobrega kisa,

ekstra deviško oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet poper.

Priprava

Paradižnike in kumare dobro operemo. Kumare po potrebi olupimo in razsemenimo (pri majhnih in mladih ni treba). Oboje narežemo na podobno velike koščke in stresemo v veliko skledo. Čebulo olupimo, zelo drobno sesekljamo in stresemo v skledo. Koruzo odcedimo, oljke razkoščičimo in oboje dodamo v skledo. Solimo (pozor, slani so že fileti!), popramo, dobro pobrizgamo z oljem in kisom ter premešamo. Slane filete ločimo enega od drugega in jih razporedimo po solati, lahko pa jih tudi razkosamo in primešamo. Z dobrim kruhom lahko ponudimo tudi kot samostojno jed.