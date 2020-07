Goran Vojnović: Končna rešitev vprašanja RTV-prispevka

V nedeljo sem z otrokoma gledal Živ žav in vam povem, da smo mi gledali boljše risanke!« je začel svoj nagovor Sturm, iz polteme pa se je dvignilo v zrak trideset iztegnjenih desnic in trideset glasov je v en glas zagrmelo: »Sieg Heil!« »Pa prenos maše iz Kostanjevice je bil slabo ozvočen, župnika si komaj razumel!« je nadaljeval Sturm in množica mu je še glasneje odgovorila: »Sieg Heil!« »Pa koncert sem poslušal tega RTV orkestra in vam povem, da ti violinisti…« »Sieg heil!!« »Pa komentar tekme Olimpija–Maribor…« »Sieg heil!!!!« »Zato predlagam,« je, ko je množica naposled utihnila, nadaljeval Sturm, »da ukinemo RTV Slovenija!« Ob teh besedah je trideset nog treščilo ob tla in prostor se je zatresel. »Heil Nova24TV!!!!«