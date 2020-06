Goran Vojnović: Zgodovina v reki

Ko je v času protestov #blacklivesmatter Winston Churchill nenadoma postal rasist in ko je moral britanski premier Boris Johnson jeznim protestnikom pojasnjevati, kdo in kaj vse je bil veliki Churchill in zakaj njegovemu spomeniku ni mesto na dnu Temze, je imel najbrž ves Balkan, vključno s Slovenijo, močan občutek že videnega.