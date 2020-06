Goran Vojnović: Ekonometrija zločina

Če zgodovina pokliče Marjana Podobnika ali Lojzeta Peterleta in jima naroči, naj rešita Slovenijo ali vsaj svet, ni to nič nenavadnega. Marjan in Lojze sta tiste vrste človeka, ki živita v stalni pripravljenosti na klic zgodovine, zato že celo življenje prejemata klic za klicem in ti klici bolj ali manj neprestano odzvanjajo v njunih glavah. Zgodovina kliče in Marjan, Lojze pa tudi Janez, Jelko, Joc in drugi podobni junaki dvigujejo slušalke, pozorno poslušajo navodila in jih vestno izpolnjujejo. V dobro Slovenije in v dobro sveta. Ali pa vsaj v dobro hčerinega podjetja. Ali podjetja iz naše občine.