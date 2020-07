Moški je bil v preteklosti večkrat obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj, a jo je vselej odnesel s pogojno kaznijo, tokrat pa se je postopek razpletel drugače. Kazniva dejanja, ki jih je zagrešil lani in v začetku letošnjega leta, so bila namreč hujša kot tista, zaradi katerih je doslej sedel na zatožni klopi, piše časnik.

Poleg omenjenega poskusa ropa je 35-letnik med drugim pred dobrim letom dni pretepel znanca, januarja je grozil drugemu znancu, decembra lani pa je vlomil v hišo v koprskem mestnem jedru. Moški, ki je od januarja v priporu, na predobravnavnem naroku sicer krivde ni priznal, a si je nato premislil. "Bil sem odvisnik od alkohola in drog, dolga leta. Zdaj se v zaporu zdravim," je povedal moški in zatrdil, da si želi živeti naprej in se ne vrniti v zapor.

Sodnik Matej Štros je sporazum o priznanju krivde v petek sprejel, 35-letniku pa nato za poskus ropa zlatarne prisodil leto in pol zapora, za veliko tatvino deset mesecev, za hudo telesno poškodbo leto in deset mesecev zaporne kazni, za poškodovanje tuje stvari tri mesece zapora, za poskus izsiljevanja leto in štiri mesece ter za poskus velike tatvine še osem mesecev zapora. Nato pa mu je izrekel enotno kazen šest let zapora ter mu podaljšal pripor, so še poročale Primorske novice.

Poskus ropa zlatarne v starem mestnem jedru Kopra sredi januarja se je kaj hitro izjalovil, saj je policija na podlagi obvestil občanov in opisa storilca moškega že po 15 minutah izsledila v bližnjem lokalu. Koprčan, sicer stari znanec policije, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja, nasilja v družini ter kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, je ob prijetju pri sebi imel tudi imitacijo pištole.