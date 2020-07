Mojmir Sepe, skladatelj, aranžer, trobentač in pianist: Stkal je najlepše popevke

Mojmir Sepe, oče slovenske popevke in šansona, te dni praznuje častitljivih 90 let. Ob tej priložnosti se mu bodo glasbeniki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda RTV Slovenija na 68. Ljubljana Festivalu poklonili s posebnim koncertom, ki bo v sredo na Kongresnem trgu.