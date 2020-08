Koncert opernih arij s sopranistko Ano Netrebko in tenoristom Jusifom Ejvazovom na Kongresnem trgu, kjer ljubljanski festival letos skoraj v celoti bivakira zaradi koronavirusnih razmer, bi moral biti jutri, a slaba vremenska napoved je organizatorje prisilila, da so termin prestavili na nocoj. Netrebkova je s svojim možem v Ljubljano prišla iz Palerma, kjer je imela zadnji koncert 13. avgusta, pred tem pa dva koncerta v Rimu. V soboto zvečer je bila na Kongresnem trgu generalka z Orkestrom Slovenske filharmonije, ki ju bo spremljal na koncertu. Netrebkova orkester že pozna, saj so leta 2012 skupaj koncertno izvedli opero enodejanko Jolanta Petra Iljiča Čajkovskega v Ljubljani in še nekaj evropskih mestih.

Ni pa povsem tako v milanski Scali, kjer se trudijo vendarle na prvem mestu obdržati kriterij kakovosti. Celo pri Netrebkovi je trajalo precej dolgo, preden je dobila njihovo povabilo, to je bilo leta 2011, ko je potem nastopila v vlogi že omenjene Donne Anne. Od takrat sicer tam nastopa redno, od leta 2016 ji vsako leto zaupajo tudi slavnostni otvoritveni koncert sezone, niso pa nikoli povabili njenega soproga Ejvazova, s katerim od njunega debuta v Puccinijevi operi Manon Lescaut v Rimu leta 2014 veliko nastopata v paketu, v katerem se prodajata kot megazvezdniški operni par in za katerega se je pogajala tudi z vodstvom milanske operne hiše. Njej kritiki priznavajo nesporno umetniško kakovost, zanj pa pravijo, da je sicer dober pevec, niti približno pa ne dosega kakovosti svoje soproge. Kot rečeno, v Milanu te »vezane trgovine« niso sprejeli.

V Ljubljani je tako Ana Netrebko že tretjič, na ljubljanskem poletnem festivalu pa prvič. Direktor Darko Brlek je operno divo pripeljal na svoj festival po kakšnih desetih letih naporov. Pa ne, da bi bila muhasta, umetniki, ki delajo z njo, jo imajo za zelo profesionalno. Je pa dejstvo, da je njen urnik nastopov ter sponzorskih in drugih obveznosti tako natrpan, da o svojih angažmajih še zdaleč ne odloča sama, zadaj je še cel konglomerat različnih interesov, od ekonomskih do političnih.

Vrtoglavi honorarji

Če Netrebkova podpisuje pogodbe za svoje angažmaje v vrtoglavih številkah, o katerih lahko le špekuliramo, se lahko zgolj sprašujemo, za kakšen honorar je pristala v Ljubljani. Direktor nam tega podatka zaradi poslovne skrivnosti ni razkril, govori pa se o številki 200.000 evrov. V Salzburgu verjetno dobi vsaj štirikrat več, ne nazadnje zaradi nje na festival prihajajo petični Rusi z zasebnimi letali in v salzburško zvezno deželno blagajno prispevajo na različne načine. Ko bi morala lani nastopiti v Bayreuthu na Wagnerjevem festivalu, pa je svoja dva nastopa tik pred zdajci odpovedala. Četudi gre za petični festival, ji tako visokega honorarja, kot bi ga prejela drugje, niso hoteli dati, da ne bi porušili plačilnih razmerij z drugimi gosti. Seveda si to lahko »privoščita« le Netrebkova in Bayreuth.

Čeravno Netrebkova zaradi svoje odrske prezence in seksapila velja za izjemno privlačno, oboževalci ji sledijo po vsem svetu, so bili njeni partnerji vedno operni pevci. Koliko so bili pred tem povprečni pevci in koliko so potem postali slavni in iskani zaradi njenega imena, se je v javnosti vedno veliko pisalo, sploh ko je zapustila prejšnjega soproga Erwina Schrotta (ta je na Ljubljana Festivalu gostoval leta 2016). Tudi ta je s pridom izkoristil njeno slavo, da se je prebil med zveznike velikega kova.