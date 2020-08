Elza Budau: Čarobne verze gradila kot hiše

Mnogim generacijam najlepše spomine na tople noči sredi poletja dopolnjuje zvočna kulisa pesmi Poletna noč, za katero je besedilo napisala Elza Budau in glasbo Mojmir Sepe. Tekst, ki ga je ena največjih slovenskih besedilopisk, pisateljica in novinarka napisala pri svojih dvaindvajsetih, vse bolj dobiva patino nesnovne kulturne dediščine. Njeni verzi so v prepletu z melodijami Jožeta Privška, Mojmirja Sepeta, Jureta Robežnika, Atija Sossa, Milana Ferleža, Bojana Adamiča, Silva Štingla… obogatili slovensko glasbo z več kot tisoč pesmimi – Samo nasmeh je bolj grenak, Brez besed, Pegasto dekle, Ko ljubezen umre, Na pragu let, Moj najljubši mesec je maj, Ljubezen v f-molu, Ti si moja ljubezen… Poleg mnogih neformalnih priznanj, ki jih prinaša življenje, je gospa Elza prejemnica tudi dveh najvišjih medijskih nagrad – viktorja za življenjsko delo in Ježkove nagrade za življenjsko delo.