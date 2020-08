Carpe diem (strokovna kritika):

Številni današnji umetniki kritično prezentirajo svoje povezave in koncepte z vsesplošno globalizacijo in razvojem umetniških tendenc, ki so pogosto pod vplivom regionalnega v povezavi z globalnim. Zrelost in kakovost, kakor tudi merjenje umetniške vrednosti posameznih avtorjev, estetske smernice in njihova vpetost v vsakdanje probleme sodobnega časa so radi kazalnik širine in dosega v okviru lastnega kreativnega ustvarjanja in iskanja rešitev tako ekoloških kot tudi političnih problemov v realnem življenju. Obenem je zgodba slehernega umetnika tesno vpeta v lastni jaz in duha časa, in ker so v glavnem ustvarjalci kot tenke strune, ki že sami po sebi pojejo ob rahlih sapah, ni čudno, da rušenje vrednot, spremembe podnebja in politični problemi kot viharji zaznamujejo njihovo delo. Ni pomembno, ali so ustvarjalci mladi ali starejši, vsi so s svojim ustvarjanjem odblesk in ogledalo dogajanja okoli nas. Redko pa se zgodi, da neki likovni umetnik tako močno preseže svoja leta po zrelosti, emotivnosti in tudi znanju, da s kilometrskimi koraki drvi v globino znanja in spoznava širino stroke – likovne umetnosti, kot je to opaziti pri Maksu Lenartu Černelču. Fant letos končuje osnovno šolo, a pošten in večplasten odnos do samega sebe, do sveta, ki ga obdaja, in do umetniškega ustvarjanja, ki mu ni zgolj v veselje, temveč je zanj nuja in poslanstvo, ga zaznamuje kot zrelega mladega človeka, ki je zgodaj dosegel tako izjemno visoke rezultate pri svojem delu, da bi mu jih lahko zavidal marsikateri priznani likovnik.

Avtorjev ustvarjalni opus je, objektivno gledano, izredno obsežen in kakovosten, tudi če ne pomislimo, da šteje šele 15 let. Začel je z risbo, ki jo je v zadnjem obdobju nadgradil, trenutno pa se uspešno loteva računalniške grafike. Digitalni način ustvarjanja mu je postal blizu z več zornih kotov. Kot prvo mu omogoča svobodnejše izražanje, kot drugo pa mu ponuja brezmejne možnosti za posredovanje lastnih občutij in sporočil gledalcu ter opazovalcu. Svet, v katerega je ujet, je zagotovo posebne vrste in v njem živi vsestransko bogato ustvarjalno življenje, saj se poleg slikanja in likovnega ustvarjanja podaja tudi na pot literata. Živi in za svoje delo zelo racionalno izkoristi sleherni trenutek, pri tem pa kot spužva vpija vase nova in nova znanja, ki jih s pridom uporablja za ustvarjanje in življenje. Povezava z naravo, ki mu veliko pomeni in jo spremlja, pogosto tudi virtualno, in s katero je emotivno močno povezan in nad njo fasciniran, mu tlakuje široko pot v širne, brezmejne in brezčasne dimenzije. Umetnost, ki jo kreira, je rezultat izjemnega znanja, lastne bogate notranjosti, okolja, v katerem ustvarja, in računalnikov, ki mu služijo kot likovno orodje. Različni softveri in zbirka računalniku pridruženih programov mu omogočajo programiranje in uravnavanje računalnika, katerega jezik s posebno programsko opremo transformira v likovni jezik in tako spretno ustvarja likovne umetnine, izjemne in kakovostne računalniške grafike. Zanima ga univerzum, imaginarni pogledi v vesoljske brezmejne širjave, nemogoče, kar vse kot umetnik spretno integrira v svoj svet sanj, želja in vedenja o lepoti, naravi, tehniki in likovni ustvarjalnosti. Njegovo sanjaštvo in hrepenenje po univerzalni svobodi se vseskozi zrcali v njegovem v glavnem nemimetičnem slikarstvu. Po svojih grafičnih stvaritvah gledalca vodi po natančno načrtovani likovni vsebini, zgodbi, polni nepotešenih želja po spoznavanju novih dimenzij. Dovoli nam, da pogledamo za kopreno neznank, da se ustavimo ob preštevilnih vprašanjih, ki se porajajo, in jih niza po svojih fiktivnih krajinah. Z obvladovanjem forme in barve nas očara ter obenem pokaže neverjetno obvladovanje likovne površine. Večkratne drobne zaključene in ponavljajoče se celote spominjajo na pisan kalejdoskop nedefiniranih likov in barv. Nemimetične abstraktne in večplastne grafike Maksa Lenarta Černelča ponekod presekajo antropomorfne forme, ki v sebi nosijo značilnosti poznanih mu likov iz vsakdanjega življenja in asociirajo na mater, očeta, prijatelje… Kompozicije, ki so nabite z ljubeznijo, z energijo in magijo, so tako bogate z dinamiko, da imamo občutek, da so fantu izpile vso notranjost. V postdigitalnem času, v katerem se je danes znašla umetnost, je težko definirati njen smisel, pomen in namen. Predvsem pa je objektivna opredelitev Maksovega ciklusa računalniških grafik zahteven proces. Seveda nas presenetita njegova smelost pri ustvarjanju in zrel pristop k polnjenju likovne površine z barvo, formo in vsebino, ki se spajajo in prepletajo med seboj v večplastno likovno kreacijo. Kljub temu da so njegova dela na več področjih dosegla neverjetno bogato raznolikost, ki prerašča omejenost naše percepcije, je jasno, da ima umetnik pred seboj še veliko enigem in da ga čaka še trdo delo na področju likovnega izobraževanja in ustvarjanja. Avtor je natančen opazovalec in čuteč ustvarjalec, ki nas vseskozi preseneča in sili, da se ob njegovih stvaritvah za hip ustavimo, se poglobimo v zanimivo estetiko in dogajanje na likovni površini. Sočasno pa se zagledamo v lastno zrcalno podobo sredi polja, ki ga ščiti steklo, tako da se znajdemo kot akter sredi samega dogajanja. To je dodatek in koncept k sliki, ki ga naredi avtor zavestno. In vsak naš poskus razložiti artefakt je neizogibno le poskus, s katerim se trudimo vizualno likovno govorico prevesti v verbalno izkušnjo. V svoji osnovi sta obe izkušnji, verbalna in vizualna, vendarle esencialno različni, zato se moramo nujno zavedati, da so besede, opisi nekega likovnega dela, le vrsta prevoda, ki približno govori o umetnini. In zato je vse, kar koli povemo ob opisovanju umetnine, le poskus približati se resnici, ki jo v zvezi s svojim delom pozna le Maks.

Olga Butinar Čeh, umetnostna zgodovinarka in kustosinja