Mojmir Sepe, znan tudi kot oče slovenske popevke ter pod vzdevkom Mojzes, je preminil na božični četrtkov večer, kot so sporočili iz družinskega kroga.

Sepe je že kot študent klavirja in trobente na ljubljanski Akademiji za glasbo igral trobento v Plesnem orkestru RTV Ljubljana, v katerem je ostal naslednjih dvajset let, orkester pa je občasno tudi dirigiral. Njegova glasba je nosila jasen pridih jazza in swinga. S svojim Ansamblom Mojmirja Sepeta je posnel eno prvih jazzovskih plošč v Jugoslaviji. V 60. letih prejšnjega stoletja je napisal tudi dve izmed najbolj znanih skladb Brez besed in Pridi, dala ti bom cvet. Obe sta Jugoslavijo predstavljali na glasbenem izboru Evrovizija.

Kasneje je postal urednik zabavne glasbe na Radiu Ljubljana, kjer je s satirikom, pesnikom in pisateljem Franom Milčinskim - Ježkom ustvarjal prvo televizijsko oddajo na temo šansona Niso samo rože rdeče, njuno prijateljstvo pa je obrodilo tudi več nepozabnih melodij. Prav sodelovanja s širokim polom nadarjenih glasbenikov so ljudem podarila skladbe, ki ne bodo nikoli izzvenele. Z Gregorjem Strnišo je ustvaril popevko Zemlja pleše, z Brankom Šömnom skladbo Kje je tista trava, z Ivanom Minattijem Nekoga moraš imeti rad, z Elzo Budau pa večno Poletno noč.

Leta 1972 je njegova skladba Med iskrenimi ljudmi v izvedbi prav tako legendarne pevke in žene Majde Sepe osvojila nagrado strokovne žirije na Slovenski popevki. Njuna hči je ena prvih slovenskih režiserk in scenaristka Polona Sepe.

Preberite tudi portret objavljen v Dnevniku julija letos, ko so se Mojmirju Sepetu s koncertom na Kongresnem trgu ob 90. rojstnem dnevu poklonili glasbeniki Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda RTV Slovenija. Mojmir Sepe, skladatelj, aranžer, trobentač in pianist: Stkal je najlepše popevke.