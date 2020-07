Na Sazasovem seznamu je kar 544 njegovih del, spletna stran Discogs pa omenja 344 njegovih glasbenih nosilcev. Na naši lestvici se bomo lotili Sepetovih popevk, čeprav je deloval tudi na drugih, splošnemu poslušalstvu morda manj atraktivnih področjih. Še nekaj podatkov o skladatelju: rodil se je leta 1930 na Koroškem, čeprav je bil iz Celja. Njegova mati je bila učiteljica, oče pa izvrsten operni pevec in pedagog. Sepe se je pri šestih začel učiti klavir, kot najstnik pa še trobento. Prvi orkester je imel pri 16 letih, nacionalnemu radijskemu orkestru se je pridružil leta 1950. Leta 1956 se je poročil z Majdo Sepe, manekenko in eno najuspešnejših slovenskih pevk – skupaj sta posnela nekaj največjih slovenskih uspešnic. Mojmir Sepe je začetnik moderne slovenske popularne glasbe in velja za enega od očetov slovenske popevke.

Brez besed, Berta Ambrož Konec šestdesetih in v sedemdesetih letih je bil nastop na Evroviziji za slovenske avtorje velik izziv, tudi zato, ker so morali najprej zmagati na jugoslovanski ravni, potem pa je bilo treba s popevkami prepričati še evropske poslušalce. Mojmir Sepe je s svojimi skladbami na evrovizijskih tekmovanjih nastopil trikrat. Leta 1966 kot avtor, aranžer in dirigent pri šansonu Brez besed, ki ga je na besedilo Elze Budau na tekmovanju v Luksemburgu 5. marca zapela Berta Ambrož. Sepe in Ambroževa sta spadala celo med favorite festivala, a sta med osemnajstimi nastopajočimi končala na sedmem mestu. Morda je bila težava v našem jeziku, saj je na istem tekmovanju leta 1973 drugo mesto zasedel španski ansambel Mocedades, ki je zimzeleno Sepetovo melodijo dobesedno prepisal v skladbi Eres tú in osvojil tudi ameriško lestvico Billboard. Mimogrede, Brez Besed je zmagala na Jugoviziji 23. januarja v Beogradu (pred Nino Spirovo in Ladom Leskovarjem), doživela je nekaj zanimivih predelav in nekaj priredb v različne jezike. Angleško verzijo Without Words je pela Willeke Alberti.

Pridi, dala ti bom cvet, Eva Sršen Leta 1970 je Sepe na besedilo Dušana Velkaverha napisal in aranžiral mladostno ljubezensko pesem Pridi, dala ti bom cvet, ki jo je zapela najstnica Eva Sršen. Nastopili so na evrovizijskem tekmovanju na Nizozemskem. Lahko bi rekli, da niso imeli sreče. V izredno izenačenem tekmovanju je Eva Sršen pristala na predzadnjem mestu, s štirimi točkami. Pred njo so bili veliki igralci, tudi Dana, Mary Hopkin, Julio Iglesias in samo za eno točko Gianni Morandi. Zanimivo, na Jugoviziji 14. februarja v Beogradu je Sršenova zmagala pred Josipo Lisac.

Poletna noč; Marjana Deržaj, Beti Jurković To, kar je za decembrske dni Nipičev Silvestrski poljub, je Poletna noč za vroče poletne večere. Glasbo in aranžma je seveda prispeval Mojmir Sepe, besedilo je napisala Elza Budau, skladbo je v alternaciji s hrvaško popevkarico Beti Jurković leta 1964 zapela Marjana Deržaj. Takrat se je festival Slovenska popevka z Bleda preselil v Ljubljano, na Gospodarsko razstavišče. Poletna noč je bila najboljša popevka festivala po mnenju občinstva in se je kasneje zapisala v slovensko zgodovino kot klasičen primer zlatega obdobja slovenske popevke.

Uspavanka za mrtve vagabunde, Majda Sepe V seriji najbolj popularnih slovenskih šansonov, ki sta jih skupaj posnela Mojmir in Majda Sepe, je tudi Uspavanka za mrtve vagabunde, verjetno največkrat nagrajena skladba na festivalu Slovenska popevka. Na festivalu leta 1974 so »vagabundi« namreč zmagali tako po mnenju občinstva kot po oceni strokovne žirije. Hkrati je nagrado za najboljše besedilo dobil tudi Frane Milčinski. Mimogrede, v francoščini je skladbo zapel korziški pevec Michel Orso.

Malokdaj se srečava, Beti Jurković, Lado Leskovar Leta 1963, ko je bil festival Slovenska popevka še drugič in zadnjič na Bledu, se je občinstvo pri glasovanju odločilo, da sta najlepšo popevko v alternaciji zapela Beti Jurković in Lado Leskovar. Glasbo in aranžma je napisal Mojmir Sepe, besedilo pa nepozaben slovenski pesnik Gregor Strniša. Ljubezenska skladba je na festivalu v hudi konkurenci – Marjana Deržaj je pela Orion – dobila tudi nekaj drugih nagrad, med drugim za najboljše besedilo. Beti Jurković pa je dobila nagrado za najboljšo pevko na festivalu.

Med iskrenimi ljudmi, Majda Sepe Leta 1972, ko se je Slovenska popevka že dodobra usidrala v Hali Tivoli, je blestela Majda Sepe, ki se je v tistih letih že proslavila tudi s petjem šansonov. Skladba Med iskrenimi ljudmi (glasba in aranžma Mojmir Sepe, besedilo Dušan Velkaverh) je na takrat mednarodnem festivalu Slovenska popevka leta 1972 dobila prvo nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo festivala in še posebno Grand Prix mednarodne žirije. Angleško verzijo besedila My Love For You, ki jo je pel Robert Young, je napisal Norman Newall.

Vzameš me v roke, Elda Viler Leta 1967, ko je Slovenka popevka še zadnjič potekala na Gospodarskem razstavišču, je prvo nagrado strokovne žirije prejela skladba Vzameš me v roke, ki jo je pela Elda Viler. Glasba in aranžma sta kakopak delo Mojmirja Sepeta, besedilo pa je napisal zamejski poet Miroslav Košuta, ki je bil nagrajen za najboljše besedilo, a ne za zmagovalno skladbo, kot bi pričakovali, ampak za popevko Vikingi Lidije Kodrič. Na festivalu, ki razen zmagovalne skladbe ni prinesel presežkov, je Mojmir Sepe sodeloval s tremi skladbami.

Pismo za Mary Brown, Majda Sepe Na festivalu Slovenska popevka leta 1976 je Majda Sepe zapela svoj najbolj prepoznaven protivojni šanson. Glasbo in aranžma je seveda prispeval Mojmir Sepe, besedilo pa je delo Frana Milčinskega: »… Njegova usta tujo zemljo jejo / in mravlje gomaze mu iz očesa. / Samo kosti so še kot korenine, / kot korenine suhega drevesa…« Ježek, zanimivo, ni dobil nagrade za najboljše besedilo, zato pa je skladba dobila nagrado strokovne žirije za najboljšo popevko festivala. Ob Majdi Sepe je sicer italijansko verzijo pel veliki zvezdnik Claudio Villa.

Zbudi se, Tanja Ribič Pompozna skladba Tanje Ribič, za katero je glasbo napisal sarajevski zvezdnik Saša Lošić iz skupine Plavi orkestar, besedilo pa Zoran Predin, je kar klicala po klasičnem aranžmaju. Prispeval ga je Mojmir Sepe, ki je na evrovizijskem srečanju leta 1997 v Dublinu tudi dirigiral orkestru. Tanja Ribič je na Irskem zasedla solidno deseto mesto med 25 nastopajočimi. Zmagala je skupina Katrina and the Waves s komadom Love Shine a Light. Za občutek: na Emi 1997 je Tanja Ribič zmagala pred Darjo Švajger in Rok'n'Bandom.