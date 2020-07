Na Hrvaškem so doslej potrdili 3008 okužb, 112 oseb pa je zaradi covida-19 umrlo, so sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite, ki je objavil podatke do 12.45. Trenutno je na Hrvaškem 728 obolelih s covidom-19. Med njimi jih je 88 na zdravljenju v bolnišnicah. Štirje bolniki so na ventilatorjih. Doslej je okrevalo 2168 oseb. Skupno so testirali skoraj 83.000 ljudi, v preteklih 24 urah 1465.

Štab tudi danes ni objavil podatkov po županijah, ki posamezno poročajo o dnevnem številu okužb. Po danes objavljenih podatkih je bilo največ novih primerov na območju Zagreba, kjer so potrdili 30 novih okužb. Sledita požeško-slavonska županija s 25 okužbami in osiješko-baranjska z 12.

Drugod po Slavoniji je bilo še sedem novih primerov. V istrski, primorsko-goranski in zadrski županiji so poročali o po eni novi okužbi, na območju Šibenika in Dubrovnika pa o dveh. So pa tudi županije, iz katerih niso poročali o novih primerih okužb, kot je splitsko-dalmatinska, kažejo poročila županijskih štabov civilne zaščite.

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami pa je ustavno sodišče kot nesprejemljivo ocenilo, da bi državna volilna komisija (DIP) določila, kateri volivci se zaradi okužbe z novim koronavirusom ne morejo udeležiti teh volitev. Ustavni sodniki so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili, da je volilna komisija obvezana vsem državljanom zagotoviti možnost uresničevanja z ustavo in zakoni zagotovljene volilne pravice. Tudi okuženi z novim koronavirusom imajo volilno pravico in jim morajo omogočiti volilno udeležbo izven volišč, da ne bi ogrožali ostalih udeležencev volilnega procesa.

Na ustavno sporno odločitev volilne komisije o prepovedi glasovanja za osebe, ki so obolele s covidom-19, je opozorilo več hrvaških ustavnih strokovnjakov, politikov in nevladnih organizacij. V volilni komisiji so po objavi mnenja ustavnega sodišča na današnji novinarski konferenci potrdili, da so spremenili svoje navodilo. Tako bodo obolelim s covidom-19 omogočali oddajo glasu ob pomoči druge osebe, ki ji zaupajo, da bo v njihovem imenu izpolnila volilni listek. Za volivce, ki so v samoizolaciji, pa so potrdili, da bodo lahko glasovali, če so se do četrtka prijavili volilni komisiji. V nedeljo jih bodo na domu obiskali člani volilnih komisij.