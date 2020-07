Abdulmanap Nurmagomedov, ki je veljal za izjemnega strokovnjaka mešanih borilnih veščin, je imel že aprila težave s pljuči, a je zavrnil testiranje na koronavirus. Ko se mu je zdravstveno stanje poslabšalo, so ga zdravniki premestili iz dagestanske v moskovsko bolnišnico, kjer so odkrili, da je okužen s covid-19. Le nekaj dni pozneje je doživel srčni infarkt, bil operiran, zaradi možnosti dodatnih zapletov pa ostal v umetni komi. Iz nje se je prebudil pred nekaj dnevi, danes pa po poročanju ruskih medijev zaradi posledic infarkta in koronavirusa preminil.

Oseminpetdesetletnik je vrsto let treniral svojega sina Habiba, ki je v profesionalni karieri še vedno neporažen. Ko je bil Kabib še otrok, je Abdulmanap v družinski hiši zgradil prostor za treniranje, obenem pa je slovel kot izjemen poznavalec ruske borilne veščine Sambo in rokoborbe.