Med mariborskimi zdravniki je sedel superprenašalec koronavirusa

Med mariborskimi zdravniki, ki so se okužili z novim koronavirusom, je bil tudi superprenašalec. Vse kaže, da so se zdravniki okužili na skupnem sestanku. Postavlja se vprašanje, ali so zdravstvene ustanove pri zaščitnih ukrepih dovolj dosledne, ko gre za stike med zaposlenimi.