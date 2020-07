Čeprav je bila razpustitev desetega sklica sabora v samostojni Hrvaški z odločitvijo o predčasnih volitvah med drugim utemeljena z uspešnim izhodom iz zaprtja države zaradi koronavirusne pandemije, bo jutrišnji volilni dan zaznamovan z novim virusnim valom, zaradi katerega je Slovenija vrnila južno sosedo na siceršnjem vrhuncu sezone na tako imenovani rumeni seznam. Skrb niso vzbudile samo rastoče številke okužb, ampak tudi dejstvo, da je Hrvaška odprla mejo z BiH, resda z izgovorom na registrirane turiste, po mnenju same hrvaške opozicije pa v poskusu do zdaj vladajoče HDZ, da si zagotovi glasove v BiH živečih Hrvatov, ki so ji tradicionalno zvesti.

Po uradnem seznamu hrvaškega ministrstva za javno upravo ima pravico saborske poslance tokrat izbirati 3.859.481 volilcev, od tega 3.674.695 s stalnim prebivališčem na Hrvaškem, preostanek pa ga ima izven nje. Od slednjih jih je največ v Mostarju, in sicer 50.786, več kot 12.000 pa denimo tudi v Tuzli. Kar 16.615 hrvaških volilcev je stalno prijavljenih v Beogradu, le dobrih 2000 manj pa v vojvodinski Subotici in tudi za te, tako kot za živeče na Kosovu, v Črni gori in Severni Makedoniji, so zagrebške oblasti pred volitvami odpravile sicer prej obvezno 14-dnevno karanteno ob vstopu v Hrvaško.

Z zaupniki nad covid-19 Kolikšna bo volilna udeležba, je tokrat težko napovedovati. Na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2016 je bila blizu 53-odstotna, na lanskih predsedniških pa 51,2-odstotna v prvem in 55-odstotna v drugem krogu. Državna volilna komisija je sprva obolelim za koronavirusom onemogočila udeležbo na volitvah, a je ustavno sodišče včeraj pritrdilo tistim, ki so v tej prepovedi iz zdravstvenih razlogov prepoznali kršitev ustavno zajamčene državljanske pravice. Komisija je zato objavila zanje nova pravila, in sicer bo okuženi s koronavirusom (ali drugo kužno boleznijo) svoj glas podal po zaupniku z izrekanjem na domu, kjer jih bo obiskal skupaj s članom volilnega odbora pred vrati ob obveznem razkuževanju in nošnji mask ter brez dotika volilnega lističa. Na hrvaškem je za covid-19 do zdaj zbolelo nekaj več kot 3000 ljudi, ozdravljenih pa je bilo med njimi včeraj 2168. Hrvati bodo med 2669 kandidati izbirali 151 saborskih poslancev, med njimi po 14 v desetih volilnih okrožjih v državi ter osem predstavnikov 22 priznanih manjšin na Hrvaškem in tri zastopnike Hrvatov v diaspori. Med 192 volilnimi listami je 95 strankarskih, 92 so jih sestavile koalicije, na petih pa nastopajo neodvisni kandidati. Povprečna starost kandidatov je 48,6 leta, žensk pa je med njimi 41 odstotkov.