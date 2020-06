Evropski Rubikon

Ne, epi- in pandemije še ni konec. Najsi temu rečemo drugi val ali podaljšanje prvega – število okužb v številnih državah ponovno raste in marsikje dosega celo nove vrhunce. In kakor se slabšajo epidemiološke slike, se vrača in povečuje tudi gospodarska in socialna negotovost. Napovedi, ki so jih prejšnji teden objavili urad slovenske vlade za makroekonomske analize (Umar), še nekaj dni prej pa Mednarodni denarni sklad (IMF) in klub najrazvitejših držav (OECD), so tako – kakor koli črnoglede – že spet videti preoptimistične. Najpozneje v začetku septembra lahko zato pričakujemo nove revizije teh v bistvu izrednih, »poletnih« napovedi, pri čemer pa v najmanj eni točki ne bo moglo biti sprememb. Od največjih svetovnih gospodarstev bo kratko- in srednjeročno najkrajšo potegnila EU, še zlasti evrska skupina.