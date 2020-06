Glede izvora okužbe obstajajo različne domneve. Kot je dopoldne povedal direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis, gre najverjetneje za vnos iz tujine, domnevno iz Črne gore. Eden od zdaj okuženih zdravnikov se je namreč udeležil posveta v tej državi, na katerem so govorili o novem koronavirusu in soočanju z njim.

Strokovni direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Danilo Maurič pa je poudaril, da je še prezgodaj za takšne sklepe. "Zaenkrat ni bilo še nič od tega potrjenega," je dejal. Tako pravijo tudi na NIJZ. "Vnosa virusa v kolektiv nismo odkrili," so dejali.

V zdravstvenem domu izpostavljajo, da se je zdravnik udeležil srečanja v Črni gori v času, ko je bila ta covid-19 varna država, torej na zelenem seznamu. "Na srečanje je bil povabljen kot sodelavec v ekipi strokovnjakov v okviru Centra za evropsko prihodnost v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije," so sporočili. Dodali so, da se je zdravnik po prihodu s srečanja dal testirati in takrat je bil njegov izvid negativen na covid-19.

Testiranja trenutno potekajo tako pri zaposlenih v UKC Maribor, saj enota nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma deluje v tamkajšnjem urgentnem centru, kot pri zaposlenih v zdravstvenem domu.

Med zdravstvenim osebjem UKC Maribor po besedah Flisa zaenkrat ni pozitivnih, so pa 14 oseb preventivno napotili v osamitev.

V zdravstvenem domu so umaknili v osamo skupno 15 zaposlenih, v to številko je vštetih sedem okuženih zdravnikov. Doslej so poleg omenjenih sedmih zdravnikov testirali še več kot 60 ljudi in vsi ti testi so bili negativni, so popoldne potrdili v zdravstvenem domu.

Prav tako iščejo zveze z bolniki, s katerimi bi ti zdravniki lahko prišli v stik. Zato pozivajo vse, ki so bili v prostorih urgentnega centra v petek, 26. junija, med 7. in 19. uro, v nedeljo, 28. junija, med 7. in 19. uro, ter v ponedeljek, 29. junija, med 7. in 16. uro, naj v naslednjih 14 dneh opazujejo svoje zdravstveno stanje. V primeru znakov akutne okužbe dihal naj pokličejo svojega osebnega zdravnika.

Verjetnost, da so se bolniki in njihovi spremljevalci ob obisku urgentnega centra okužili, je sicer izredno majhna, saj zdravstveno osebje ob stikih z bolniki dosledno uporablja osebno varovalno opremo, so poudarili v UKC Maribor.