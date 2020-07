Dobiček od sovraštva

Če bi trgovske verige, telekomunikacijski operaterji in avtomobilska industrija nehali oglaševati v slovenskih tradicionalnih medijih, bi ti, morda z izjemo javne radiotelevizije in kakšnega bulvarca, morali takoj zapreti vrata. Zadnje desetletje že tako močno usahli priliv oglaševalskega denarja bi se skoraj povsem ustavil. Ne bistveno drugače bi bilo v Nemčiji, Franciji ali Italiji, povsod po Evropi, čeprav bi verjetno ponekod, zlasti na večjih trgih, časopisi, revije in televizije izginjali počasneje. Kakor so nekako še preživeli z izjemo osmrtnic skoraj popolni osip malih oglasov, bi bil umik velikih oglaševalcev za večino tradicionalnih medijev zadnji žebelj v krsti. Nekaj povsem drugega je Facebook: temu množični umik velikih ne pride do živega, prizadel pa bi ga bojkot desetin in stotin milijonov malih oglaševalcev.