Anketa, ki so jo izvedli med Francozi, Nemci in Američani, je pokazala, da se je dojemanje kitajskega vpliva od izbruha novega koronavirusa znatno povečalo.

Delež ljudi, ki menijo, da je Kitajska najvplivnejša svetovna sila, se je v Franciji s 13 odstotkov v januarski anketi povečal na 28 odstotkov v majski, v Nemčiji z 12 odstotkov na 20 in v ZDA s šestih odstotkov na 14.

"Kitajski vpliv v svetu je bil pred krizo na nek način abstraktna ideja," je dejal Maritn Quencez iz inštituta German Marshall Fund, ki je objavil anketo.

"Ko na primer pomislite na odvisnost od Kitajske pri maskah in medicinski opremi, pa je to postalo zelo konkretno," je dodal Quencez, ki pričakuje trajen vpliv, saj da je spremembe v dojemanju zaznati preko generacijskih in političnih meja. "Zdi se bolj strukturno kot zgolj hiter odziv na krizo," je menil.

Javnost v vseh treh državah še naprej meni, da so ZDA najvplivnejša država, a ne več tako prepričljivo. V Franciji je 55 odstotkov vprašanih v majski anketi odgovorilo, da so ZDA najpomembnejša svetovna sila, medtem ko jih je januarja tako odgovorilo 67 odstotkov. Podobno so odgovarjali tudi Nemci.

V tem pogledu je poraženka Evropska unija, ki so jo Francozi in Nemci pred pandemijo trdno postavljali na drugo mesto pred Kitajsko, povzema francoska tiskovna agencija AFP.