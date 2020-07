Zgolj ukrepi za zaščito delovnih mest niso dovolj

Uradni podatki Sursa kažejo, da je marca prodaja industrijskih izdelkov glede na lanski marec upadla za 11,3 odstotka, prodaja storitev pa za 13,4 odstotka. Aprila je bila prodaja tako industrijskih izdelkov kot storitev nižja za dobrih 30 odstotkov glede na april lani. Ker je poraba električne energije v gospodarskih subjektih dokaj dober indikator dinamike gospodarske aktivnosti, lahko naredimo projekcije gospodarske dinamike tudi za maj in junij. Glede na to, da je bila gospodarska poraba električne energije maja letos za skoraj 18 odstotkov nižja kot maja lani, junija pa je nižja za dobrih 15 odstotkov, lahko pričakujemo upad industrijske in storitvene prodaje v maju za okrog 22 odstotkov, junija pa za okrog 17 odstotkov (glede na isti mesec lani).