Kot je v današnji izjavi za medije dejal Mesec, sta Hojs in Travner odstopila potem, ko so »korupcijo z maskami več kot dva meseca poskušali braniti z lažmi in teorijami zarote«. »Odstopila sta, ker se posipata s pepelom, da nista uspela policije disciplinirati toliko, da tam ne bi bilo več kriminalistov, ki delajo po lastni vesti in poklicni etiki,« je ocenil. Premier Janez Janša bo po njegovih besedah zdaj verjetno poskušal »nastaviti naslednika, ki bosta partijsko delo v policiji opravila bolje kot Hojs in Travner«.

Mesec je ob tem poudaril še, da je vlada »nemudoma ubrala svojo znano taktiko – osebno diskreditacijo in napade na kriminaliste, kar je popolnoma nezaslišano«. V Levici ne bodo dopustili ustrahovanja državljanov ali uslužbencev pri opravljanju svojega dela, je dodal.

Šarec: »»Celotna vlada je zrela za odstop.« »Celotna vlada je zrela za odstop. Prikrivanje z napadi na NPU in celotno policijo kaže, da je neodvisnost organov pregona trn v peti vladajočih,« je na twitterju zapisal predsednik LMŠ Marjan Šarec. Na aktualno dogajanje se je na twitterju odzval tudi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. »Odstop ministra Hojsa in prvega policista Travnerja je posledica tega, da vesta, kaj policija preiskuje. S svojim dejanjem preusmerjata pozornost od najbolj odgovornih za vse nepravilnosti pri nabavi zaščitne in medicinske opreme. Čas je za odstop vlade,« je pozval.

Pivčeva pričakuje, da bodo organi delo opravili korektno in objektivno Predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je glede današnjih hišnih preiskav in odstopa notranjega ministra Aleša Hojsa izrazila pričakovanje, da bodo organi delo opravili korektno in objektivno, ko bo znanega kaj več, pa pričakuje tudi pogovor koalicijskih partnerjev o tem. »V vsakem primeru pričakujem, da bodo organi delo opravili korektno in objektivno. Sama si pa predvsem želim, da v tem pregretem političnem ozračju ostanemo vsi dostojni pri teh komentarjih in komentiramo zgolj tiste postopke, ki jih poznamo, ali pa kar je v naši pristojnosti,« je dejala. Tako tudi ni želela komentirati Hojsovih izjav, da gre za politično motivirano preiskavo.