Marjan Šarec: Če ne bi bilo omejitev, bi LMŠ sama prijavila shod in pozvala na proteste

Marjan Šarec je pred dobrimi tremi leti na predsedniških volitvah stopil na državni oder in na njem dodobra namučil Boruta Pahorja. Nato se je s svojo stranko odpravil na parlamentarne volitve, kjer so dosegli drugi rezultat, v levosredinski koaliciji pa je zasedel položaj predsednika vlade. Po letu in pol vodenja vlade je odstopil in od takrat se dokazuje v opozicijskih klopeh.