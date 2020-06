V intervjuju za Dnevnikov Objektiv, ki ga lahko v celoti preberete tukaj, je novi generalni direktor slovenske policije presenetil z zelo široko razlago, kje vse bi lahko vojska policiji pomagala pri varovanju državne meje s Hrvaško. Ker imamo v Sloveniji za potrebe varovanja schengenskega območja tudi policijske postaje za izravnalne ukrepe, ki nadzor državne meje s širokim naborom pooblastil opravljajo po celotni notranjosti države (predvsem na avtocestah, železniških postajah in podobno), se Travnerju ne zdi sporno, da bi vojaki pomagali tudi tem patruljam. »In kaj je narobe, če bi bili po vsej Sloveniji vojaki? Saj ne izvajajo nobenih pooblastil. Ne vem, zakaj ste tako nastrojeni proti vojski,« je dejal v delu pogovora, ki se nanaša na obmejni incident v bližini italijanske meje.

Poleg mejnih vprašanj in sodelovanja med policijo in vojsko smo se s prvim policistom med drugim pogovarjali o policijskih aktivnostih na protivladnih protestih in o kadrovskem cunamiju v vodstvu policije, v katerem so na udaru predvsem tisti, ki so bili v preteklosti trn v peti SDS. Travner zagotavlja, da njihove menjave nimajo povezave z dogodki pred njegovim prihodom ter da gre pri menjavah za njegove samostojne odločitve.