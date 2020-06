Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je preiskavo pri Počivalšku označil za politično motivirano, zato je sprejel tudi politično odgovornost in predsedniku vlade Janezu Janši podal odstopno izjavo. Janša je njegov odstop sprejel.

Enako je storil tudi generalni direktor policije Anton Travner, ki je svojo izjavo posredoval Hojsu. Ta je odstop sprejel.

Kot je pojasnil Hojs, o današnjih hišnih preiskavah glede nakupov opreme vnaprej ni bil obveščen, danes okoli 8. ure pa ga je namestnik generalnega direktorja policije Jože Senica obvestil, da NPU izvaja hišne preiskave pri več osebah in na več lokacijah, med drugim tudi pri varovani osebi, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Uro za tem je prejel tudi obvestilo, da je bila ministru za čas hišne preiskave odvzeta prostost.

»Pooblastila mi ne dovoljujejo vmešavanja v delo policije ali NPU,« je dejal Hojs. »Današnje preiskave so politično motivirano delo. Sprejemam politično odgovornost in zato sem predsedniku vlade podal odstop z mesta ministra za notranje zadeve.« Povedal je, da je kazniva dejanja potrebno preganjati in ustrezno sankcionirati, ob tem pa kritično dodal, da »imamo celo vrsto kazenskih zadev, ki na NPU, tožilstvih in sodiščih že leta stojijo«. Hojs je ob tem še povedal: »Težko me boste prepričali, da policija ni politična in ni v službi globoke države.«

Predsednika vlade ⁦@JJansaSDS⁩ sem obvestil, da sem danes zjutraj prejel in sprejel odstop gneralnega direktorja ⁦@policija_si⁩ , ter mu podal svojo odstopno izjavo. Delo na ministrstvu bom korektno in pošteno opravljal do seznanitve državnega zbora z mojim odstopom. pic.twitter.com/luXWOJYJkC — Aleš Hojs (@aleshojs) June 30, 2020

Hišne preiskave zaradi nabave zaščitne opreme Po naših informacijah sta osumljena minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšekin Andreja Potočnik, članica Počivalškove projektne skupine in nekdanja poslanka SMC, ki je operativno sodelovala pri dogovorih z dobavitelji zaščitne opreme. Šefu SMC je bila odvzeta tudi prostost. Osumljenima naj bi očitali storitev kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, pri katerem naj bi nastala velika premoženjska škoda. Za to je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Po naših informacijah premoženjska škoda v domnevno nezakonitih poslih, ki jih preiskuje NPU, znaša 8 milijonov evrov (brez DDV, ki ga je seveda država tudi morala plačati). Kriminalistično preiskavo, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so začeli že pred dvema mesecema, po oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Na njej so objavili zvočni posnetek, na katerem minister Počivalšek od uslužbencev zavoda zahteva, naj podjetju Geneplanet vnaprej nakažejo osem milijonov evrov.