Hojs kot žrtvovana kraljica Janševe globoke države

Ko se je včeraj zjutraj razvedelo, da policisti zaradi enega izmed spornih nakupov medicinske opreme izvajajo hišno preiskavo pri Zdravku Počivalšku, je marsikdo lahko pomislil, da bo morda to dan, ko bo aktualna vlada izgubila svojega prvega ministra. Nihče pa najbrž ni pomislil, da to ne bo gospodarski minister, temveč minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je s seboj potegnil tudi generalnega direktorja policije Antona Travnerja. Hojs je namreč ocenil, da gre za politično preiskavo, ki je sam (niti s pomočjo Travnerja) ni mogel preprečiti, in da je zato primerno, da odstopi.