Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so včeraj na enajstih lokacijah izvedli hišne preiskave zaradi spornih poslov z opremo. Med drugim so preiskali tudi hišo ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in ga skupaj s članico njegove projektne skupine in nekdanjo poslanko SMC Andrejo Potočnik tudi pridržali in zaslišali.

Počivalšek je še pred današnjo izjavo za medije povedal, da ne bo odstopil in namerava nadaljevati s svojim delom, saj ima podporo tako svoje stranke SMC kot predsednika vlade Janeza Janše.

»Včerajšnja preiskava me ni presenetila, bila je logična posledica vseh dosedanjih pritiskov, političnih manevrov in insinuacij, ki so se pojavljale v javnosti. Cilj te vlade je bil zagotoviti dovolj zaščitne opreme v epidemičnih razmerah. Kljub težkim in izrednim razmeram smo delovali zakonito in transparentno. Verjamem, da bodo to potrdili tudi preiskovalni organi,« je uvodoma dejal Počivalšek in poudaril, da je s preiskovalci sodeloval tvorno in jim predložil vse dokaze. »S preiskovalci sem sodeloval od jutra do večera, najprej na domačem naslovu, potem na ministrstvu in na koncu na Nacionalnem preiskovalnem uradu. V postopku sem bil kooperativen in to lahko od mene preiskovalni organi pričakujejo tudi v prihodnje.«

Znova je ponovil, da je bil v zadnjih mesecih »priča vztrajnemu in politično motiviranemu maličenju najpreprostejših in objektivnih podatkov. Celo do te mere, da smo pred slovensko javnostjo razvrednotili uspešen boj z epidemijo. Odločitve, ki sem jih sprejel v času epidemije z namenom reševanja človeških žrtev, ne bom opravičeval. Jih bom pa zagovarjal kjerkoli in kadarkoli,« je zatrdil.

Dodal je še, da ne namerava odstopiti, prav tako, da uživa popolno podporo tako predsednika vlade kot njegove stranke. »Svoj odnos do dogajanja je jasno izrazil. Danes mi je osebno to tudi prenesel in zagotovil polno podporo pri nadaljnjem delu. Po teh dogodkih smo še bolj odločeni, da gremo naprej,« je zaključil.