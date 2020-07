O lepotah in grdotah Slovenije

Ko znancem iz tujine pripovedujem o lepotah Slovenije, recimo o Šunikovem vodnem gaju v Soči ali o milini dvojine, sem vedno nekako ponosna. Ne zato, ker bi živela v najlepši državi na svetu – gotovo so kje še čarobnejši kotički –, ampak ker sem se tu rodila, ker je slovenščina moj materni jezik in ker sva s Slovenijo in vsem, kar jo uteleša, v dolgih letih spletli trajen ljubezenski odnos.