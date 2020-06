Ljubljanski vrtovi: Oaza pod gradom za sosedsko skupnost

Za skoraj 500 let staro hišo v Stari Ljubljani, blizu Robbovega vodnjaka, je 700 kvadratnih metrov velik vrt. Njegovi lastniki – več sosedov, ki ga skupaj urejajo in uporabljajo – zanj pravijo, da je čarovniški, ker je tako zaraščen. Je v več etažah, z različnimi prostori za uživanje in nekaj tudi za obdelovanje.