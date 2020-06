Ljubljanski vrtovi: Jagode, kreša in drevesa na vrhu Situle

Štiričlanska družina si je na veličastni strešni terasi Situle uredila vrt. Streho so ozelenili z jedilnimi in okrasnimi rastlinami. Nekaj jih je pri njih tudi na gostovanju, med njimi kosmulja in jagode. Dodajajo pa še novo zelenje, vsakega s svojo zgodbo.