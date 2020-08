Pozabljeni Plečnikov vrt ob poljanski vili

Prelovškov vrt in vilo je Plečnik po naročilu gradbenega inženirja in vodje mestnega gradbenega urada Matka Prelovška urejal v začetku 30. let prejšnjega stoletja. Prostor vrta se je v veliki meri, nekaj rastlin in dreves je propadlo, s svojo reprezentativnostjo ohranil do danes.